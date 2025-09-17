TikTok（ティックトック）のロゴ（上）と米国旗（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」のサービス禁止を猶予する措置について、12月16日までさらに延長する大統領令に署名した。米中両国はスペインのマドリードで閣僚級貿易協議を行い、ティックトックの米国事業を米側へ譲渡することを念頭に置いた枠組みで15日に合意した。トランプ氏と習近平国家主