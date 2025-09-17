秋の訪れとともに、セバスチャン・ブイエから華やかなハロウィン限定スイーツと秋の焼き菓子が登場しました。かぼちゃやおばけをモチーフにした遊び心あふれるお菓子から、栗や紫芋を使った秋の味覚スイーツまで、季節感をたっぷり味わえるラインナップ。パーティーや贈り物にもぴったりな限定コレクションで、今年の秋を美味しく彩ってみませんか？ ハロウィン限定スイーツが勢ぞろい