9月16日夜、静岡県御殿場市で息子（6）の胸倉をつかむ暴行を加えた疑いで、警察は父親を逮捕しました。 暴行の疑いで逮捕されたのは御殿場市に住むトラック運転手の父親54）です。警察によりますと、父親は9月16日午後7時頃、御殿場市内の自宅で息子（6）の胸倉をつかむなどの暴行を加えた疑いが持たれています。 父親が自ら、「息子に暴力をふるった」と警察に通報したことから、事件がわかりました。 男児に、けがはありませ