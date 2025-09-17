登下校中に子どもたちが、親や教師など頼れる人がいない状況で災害が起きてしまったらどうしたらよいでしょうか。そんな不安を少しでも解消するのに役立つアイテムをお母さん防災士が考案しました。 【写真を見る】登下校中の“もしも”に備える「SOSファイル」 母親防災士が考案した“お守り”とは 子どもたちがランドセルから取り出したのは... 「SOSファイルです。地震などが起こった時に周りの大人に助けを求めたりとか」