静岡県伊東市で9月16日夕方、娘（34）の顔を拳で殴った疑いで、警察は71歳の父親を逮捕しました。 暴行の疑いで現行犯逮捕されたのは伊東市に住む無職の父親（71）です。警察の調べによりますと、この父親は16日午後5時頃、伊東市にある自宅で娘の顔を拳で殴った疑いが持たれています。 娘が「父親に殴られた」と110番通報をしたことから、事件がわかりました。 父親は警察の調べに対し、娘を殴ったことを認めているということ