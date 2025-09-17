静岡県榛原町の廃業したホテルで、2025年6月、エアコンを2台盗んだ疑いで、警察は9月16日、藤枝市の男を逮捕しました。 建造物侵入や窃盗の疑いで逮捕されたのは藤枝市に住む無職の男（63）です。 警察によりますと、男は6月15日午後0時頃、吉田町にある廃業したホテルの中に備え付けられていたエアコン2台（2台合わせて時価4万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 この日、ホテルの所有者がたまたまホテルを訪れたところ、