タレント千秋が17日までにX（旧ツイッター）を更新。もの忘れが激しくなっていることを告白した。千秋は「小さい頃から『記憶力の千秋』と呼ばれてるくらい細かいことまで何でも覚えてたのに、最近は、例えば1週間前のこととか、どんどん忘れていっちゃうのはなあに」と困惑している様子でつづった。そして「これが老化なのか病気なのかしょうがない」と述べた。さらに、続くポストでは「全て忘れてしまうのもわたしなのだから」と