自民党の“ポスト石破”をめぐる動きです。16日、小泉農水相と林官房長官が、総裁選に立候補する考えを正式に表明しました。■小泉陣営、加藤財務相を選対本部長に16日、これまで明言を避けていたこの人の口から、ついに…。小泉農水相（44）「（地元の支援者に）私の意向をお伝えしたのは事実です。意向を伝えたということをもって、これから正式な表明に向けて、関係者、また陣営、そういった皆さんと1つ1つ積み上げていきたい」