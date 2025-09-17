本日9月17日（水）よる8時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、4人の息子の母である平愛梨をゲストに迎え、芸人たちがパパとしての本音を赤裸々に打ち明ける「パパはつらいよ大賞」をお届けする。芸人たちは「パパつらCASE」と題してテーマ別にトークを展開。父親であるがゆえの報われない切なさや、家族への愚痴を明かす。テーマ「子供に言われた一言…」では、石田明（NON STYLE）が、「子どもたち