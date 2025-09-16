米・カリフォルニア州の砂漠で行われている野外音楽イベント「コーチェラ・フェスティバル（Coachella Festival）」が、2026年度の出演アーティストの第1弾を発表した。開催日は4月10日から12日までと17日から19日までの2週。チケットは9月19日11時（太平洋時間）に発売される。 【画像をもっと見る】 ヘッドライナーは、10日と17日をサブリナ・カーペンター（Sabrina Carpenter）が、11日と18日をジャスティン・ビーバー（Jus