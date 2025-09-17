１２日夜の記録的な大雨で冠水した三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」では、約２７０台の車が取り残された。間一髪で車を出した５０歳代男性が当時の様子を振り返った。男性は午後９時前、近鉄四日市駅近くの定期的に通う地下１階の飲食店を訪れた。車はいつもの地下駐車場の地下１階に止めた。店でくつろいでいると、店内の一部が雨漏りし、階段下にも水が流れ込んできた。車が心配になり、地下駐車場に向か