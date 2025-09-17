アメリカのトランプ大統領は16日、中国発の動画アプリ「TikTok」のアメリカでのサービス停止の猶予期間を9月17日からさらに90日間延長し、12月16日までとする大統領令に署名しました。TikTokをめぐっては、アメリカ国内での事実上の使用禁止につながる法律が1月に発効しましたが、トランプ氏は法律の執行を猶予する大統領令に繰り返し署名し、使用できる状況が続いています。アメリカでのサービス継続にはTikTokによるアメリカ事業