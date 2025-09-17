ルビオ米国務長官の支持で「お墨付き」【エルサレム＝福島利之、カイロ＝西田道成】イスラエル軍は１６日未明、パレスチナ自治区ガザの中心都市ガザ市の制圧に向けた本格的な地上作戦を開始した。１６日までイスラエルを訪問した米国のルビオ国務長官が「（イスラム主義組織）ハマスの壊滅」を支持したことで、米側がガザ市の制圧作戦にお墨付きを与えた形だ。軍の報道官は１６日、「ガザ市でハマスの施設の破壊を始めた」と発