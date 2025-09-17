【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比95銭円高ドル安の1ドル＝146円42〜52銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1863〜73ドル、173円75〜85銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が17日まで開く連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げを決めるとの観測から、今後の日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りが優勢となった。