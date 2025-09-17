◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子110mハードル準決勝が16日に行われ、他の選手の棄権により急遽繰り上がりで出場した泉谷駿介選手は、転倒もあり29秒71で1組8着となり、2大会連続の決勝進出とはなりませんでした。泉谷選手は15日に行われた予選では、スタートでの遅れが響き、13秒52で1組5着。組上位4着での突破を逃し、タイムでも拾われず予選敗退。ところが16日の準決勝直前に公式サイトで他の選手が棄権した