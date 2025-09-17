田中麗奈が主演を務め、森崎ウィンが共演する映画『黄金泥棒』が、2026年4月全国公開されることが決まった。【写真】田中麗奈、金に魅せられた主婦に『黄金泥棒』場面カット本作は、人生に退屈していた主婦が“金（きん）”に魅せられ、“100億円の秀吉の金（きん）茶わん”を盗み出すクライム・コメディー。監督・脚本は萱野孝幸。実話から着想を得て執筆された完全オリジナル作品だ。物語は、平凡で味気ない日常に行き詰