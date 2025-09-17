英王室を離脱したヘンリー王子が、9月15日に41歳の誕生日を迎えた。妻メーガン妃がインスタグラムにて、出会う前に撮影された、夫の誕生日を祝った。【写真】ぼさぼさ髪で軍服を身に纏うヘンリー王子15日の投稿で、メーガン妃はカーキ色の軍服に身を包んだ若い王子の写真を公開。「あら、こんにちは、バースデーボーイ」と綴り、「イケてる」と言う意味の炎の絵文字を添えた。Peopleによると、この写真は、今から10年前、王