女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が１７日までに自身のＳＮＳを更新。麻雀プロリーグ「Ｍ．ＬＥＡＧＵＥ」（Ｍリーグ）シーズン入りを報告した。岡田はインスタグラムに「本日よりＭリーグ２０２５−２６シーズンがスタートしました！どのチームのサポーターであっても、一緒に盛り上げていきましょう！サクラナイツサポーターになってもらえるように、燃えるような麻雀打つぞ！」とつづり、元乃木坂４６でプロ雀士の中田花奈