◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子１１０メートル障害決勝で、昨年のパリ五輪５位の村竹ラシッド（２３）＝ＪＡＬ＝が１３秒１８（向かい風０・３メートル）で５位入賞を果たした。レース後は目標のメダルにはわずか０秒０６届かず悔し涙を流した。日本勢としても２３年ブダペスト世界陸上５位の泉谷駿介（２５）＝住友電工＝に続き、２大会連続での入賞。自国開催の大歓声を受けて、力強く疾走した。泉谷、野本周成