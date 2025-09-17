◆第２７回阪神ジャンプＳ・ＪＧ３（９月２０日、阪神競馬場・障害芝３１４０メートル）第２７回阪神ジャンプＳ・ＪＧ３（２０日、阪神）に出走するジューンベロシティが好気配を漂わせる。前走の東京ジャンプＳでは、危なげのない内容で同レース３連覇。日比野助手は「疲れを取るために、リフレッシュしました。今回も元気いっぱいですよ」と笑顔を見せた。障害重賞を５勝している実力馬で、２年前に勝ったこのレースを目標に