玄海原子力発電所でドローンとみられる3つの光が確認された問題で、九州電力は、同様の事態が発生した際の対策案を発表しました。ことし7月に発電所構内で3つの光が確認された際には、侵入の検知能力や報告のスピード、情報の正確性への問題が指摘されました。これを受けて九州電力は、今後の対応策と改善のための検討方針をまとめました。飛行物体などを発見した場合の対応については、警備員が速やかに撮影できるよ