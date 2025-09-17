戦前〜戦後の北海道の奥地では、ヒグマの気配を身近に感じて暮らしていた人間とヒグマの死闘が繰り広げられていた。“熊撃ち名人”を襲った手負いヒグマの恐怖などが克明に綴られた名著『羆吼ゆる山』（今野保著、ヤマケイ文庫）より一部を抜粋して紹介する。（全2回の1回目、後編に続く）【画像】ヒグマと鉢合わせた“熊撃ち名人”の“その後”ヒグマ（北海道斜里町）©時事通信社◆ ◆ ◆熊撃ちの名人と呼ばれた大友さん