アメリカのトランプ大統領は日本時間午前5時半ごろ、2度目の国賓訪問となるイギリスに到着しました。アメリカ・トランプ大統領：2度の国賓の栄誉は史上初で、大変光栄だ。トランプ大統領がイギリスを訪問するのは1期目の2019年6月以来で、国賓として異例の2度目の訪問となります。18日までの滞在中、ロンドン郊外のウィンザー城でチャールズ国王と面会するほか、スターマー首相と会談しロシアのウクライナ侵攻や中東情勢などについ