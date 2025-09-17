9月も後半に入っていますが、きょう17日（水）はまだ真夏のような猛暑と急な雷雨のおそれが続きます。近畿から関東甲信の最高気温は35℃以上の猛暑日になる所がありそうです。■晴れる所も午後は天気急変のおそれきょう17日（水）は、前線が近づく北日本から北陸で雨が降ったりやんだりで、昼前ごろにかけて大雨になりそうです。関東から西では日ざしが届きますが、午後を中心に急な雷雨となるおそれがあります。局地的には滝のよ