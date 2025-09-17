16日、自民党の総裁選挙に立候補する意向を表明した林官房長官と出馬会見を開いた小林鷹之元経済安全保障相が、BSフジ「プライムニュース」で衆議院解散などについて考えを語りました。林長官は16日夜のプライムニュースで、石破政権の政策を基本的に引き継ぐ考えを明らかにしました。林官房長官：基本的に引き継いでいくということになると思いますが、時代とともに、いろいろな状況が変わっていくのでそれは臨機応変に対応してい