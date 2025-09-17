もし光源氏がドラッカーを読んでいたら――。想像するだけで少し愉快で、でもなぜか妙に気になる。今年、没後20年を迎えるピーター・F・ドラッカーのマネジメント論は、リーダーが抱える悩みを今も鮮やかに解きほぐしてくれます。「難しそうだから避けてきた」という人にこそ届いてほしい、ストーリー仕立てで学べる新しいドラッカー入門、『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』がついに刊行です。