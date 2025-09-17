今夏にポーランドの名門レギア・ワルシャワからイングランド２部の古豪ブラックバーンに加入した森下龍矢は、９月13日に開催されたチャンピオンシップ第５節のワトフォード戦で、大橋祐紀のアシストから初ゴールをマーク。１−０勝利の立役者となった。その28歳の日本代表を絶賛したのが、イングランドの著名なジャーナリスト、ジョージ・エレック氏だ。『THE72』によれば、The Athleticのポッドキャスト『Not The Top 20』で