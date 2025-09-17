16日午後、山形県酒田市で81歳の女性が顔をクマに引っかかれてケガをしました。命に別状はないということです。 警察によりますと、16日午後3時半ごろ、酒田市下青沢で、酒田市北青沢に住む女性（81）がクマと遭遇しました。 女性は顔を引っかかれる被害にあったということですが、命に別状はないということです。知らせを聞いた家族が119番通報し、酒田市内の病院に運ばれ治療を受けました。 クマと遭遇したのは酒田市下青沢の