きょう１７日（水）は、日本海から北日本にかかる停滞前線が次第に南下してくる見込みです。北日本は雨や曇りで、午前中は雷を伴って激しく降る所があるでしょう。東日本は午前中ほどよく晴れますが、午後は大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雨となる見込みです。西日本も、多少の日差しはありますが、全般に曇りやすく、午後は所により、にわか雨や雷雨があるでしょう。前線の南下に伴い、北からは秋の空気が次第に