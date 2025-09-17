お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が16日に放送された日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。飛行機の機内で客室乗務員から連絡先を渡されたことを明かした。MCの笑福亭鶴瓶から「飛行機にまつわる驚いた話」について聞かれると、澤部は「テレビ出始めぐらいですかね…」と切り出した。仕事に向かうため飛行機に乗った際に「お水をくれるじゃないですか。“ありがとうございます”って受け取ったら