広島・佐々木泰内野手（２２）が１６日、プロ初本塁打へのポイントを明かした。現在、自己最長タイの７試合連続安打中も、９月の長打は二塁打１本。自慢の長打力を見せるためには、打つべきボールを見極める“取捨選択”がカギを握ると自己分析した。残り１１試合。若き“泰砲”がプロ初アーチをかける。鯉党が待ち望むその瞬間は確実に近づいている。豪快なスイングから放たれた打球がスタンドへ−。残り１１試合。シーズン最