家事代行を日本人スタッフに頼むのは抵抗あり？近年、共働き世帯や単身者の増加、さらに政府の推進も相まって、家事代行サービスの市場は拡大の一途を辿っています。しかし、その一方で、「日本人スタッフに家事代行を頼むことに、なんとなく抵抗がある……」と感じる利用者が少なくないようです。フィリピン人専門の家事代行サービス「ピナイ家事代行サービス」が実施した満足度調査（2025年8月18日公表、定期利用者179人が回答）