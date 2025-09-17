突然ですが、「GPS」が何の略か知っていますか？難しいけど答えられたらすごい！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Global Positioning System」でした！地図アプリやカーナビでおなじみの「GPS」。日本語に訳すと「地球規模の位置測定システム」です。人や車、船、飛行機などの現在位置をほぼリアルタイムで割り出したり、防災や登山など幅広い用途で活躍したりしています。実は最初、軍事技術として作られたんですよ