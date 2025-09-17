福岡市の福岡工業大学で、ユニークな俳句の体験会が開かれました。参加者は、自分の詠んだ俳句をAIに添削してもらうことで、新たな俳句の世界を体験していました。 ■参加者「楽しむ気持ちがよく表現されています。」福岡市東区の福岡工業大学で16日、開かれたのは、AI俳句チャットボット「CHATｰBASHIRA（ちゃばしら）」の体験会です。開発したのは、福岡工業大学大学院 情報工学専攻の2年生、井崎茉奈さん（24）です。井