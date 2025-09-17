“軽自動車”の代わりになる!? 斬新「3人乗りトライク」登場！2025年9月11日、東京都渋谷区に本社を置くスカイ・イノベーターは新規事業「イーブイ イノベーター」として、ダイゾーの開発・製造したトライク「e-NEO」シリーズの取り扱いを開始すると発表しました。また同時に、渋谷を販売拠点に販売活動および試乗体験サービスをスタートするとも発表しています。【画像】超カッコいい！ これが新車97万円の「新型トライク」で