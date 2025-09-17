◆第７１回オールカマー・Ｇ２（９月２１日、中山競馬場・芝２２００メートル、１着馬に天皇賞秋・Ｇ１の優先出走権）１年半ぶりの勝利へ上昇ムードだ。コスモキュランダは２４年３月の報知杯弥生賞ディープインパクト記念で重賞初制覇を飾って以降、白星から遠ざかっている。前走の札幌記念も１０着に終わったが、加藤士調教師は巻き返しへの手応えをつかみつつある。「（調教の）強度を上げてこられているのはいいですね。函