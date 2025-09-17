アメリカで保守派の活動家が射殺された事件で検察は16日、22歳の男を加重殺人罪など7つの罪で訴追し、死刑を求刑する方針を示しました。この事件は、ユタ州の大学でトランプ氏に近い保守派の活動家チャーリー・カーク氏が銃撃され死亡したもので、タイラー・ロビンソン容疑者が逮捕されています。検察は16日、ロビンソン容疑者について、加重殺人罪や銃器発射の重罪など7つの罪で訴追しました。ロビンソン容疑者に死刑を求刑する方