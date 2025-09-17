米ユタ州の裁判所に出廷したタイラー・ロビンソン容疑者＝16日（ユタ州裁判所提供、ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米保守系政治活動家チャーリー・カーク氏（31）が射殺された事件で、検察は16日、タイラー・ロビンソン容疑者（22）を殺人など7件の容疑で訴追し、死刑を求刑する方針を表明した。容疑者は事件後、カーク氏がトランスジェンダーらへの憎悪を広めているとして「交渉では解決できない」と交際相手に伝えてい