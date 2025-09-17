暑い日もありつつ、すっかり季節は秋。クリスピー・クリーム・ドーナツから、秋の味覚、「芋・栗・かぼちゃ」を使った新作が発売されています！ほっこりした味わいに、温かみのあるカラーがとっても可愛い♡さらに、店舗限定のお月見ドーナツも登場。さらには店舗限定のお月見ドーナツも?!食欲の秋はクリスピー・クリームのドーナツでココロもカラダも満たしましょう