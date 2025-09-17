いわゆるビハインド・ザ・ボールが正しくできているかどうか。これが、シニアになっても飛ぶ人と飛ばない人の違いのひとつ。インパクトだけでなく、アドレスでの頭の位置も重要なポイントだ。 構えたときの頭の位置とボールへの目線を保つ アドレスでの頭の位置がズレていると飛ばなくなるので注意しましょう！ ボールがあるラインより頭をうしろにセット。このラインに頭が触れないように軸回転