ニューストップ > 国内ニュース > 1時間で…秋田県にて記録的短時間大雨を記録 東北や北海道で大雨の恐… 時事ニュース 天気 秋田県 FNNプライムオンライン 1時間で…秋田県にて記録的短時間大雨を記録 東北や北海道で大雨の恐れ 2025年9月17日 6時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 気象庁は17日午前5時頃、秋田県能代市付近に記録的短時間大雨情報を発表 東北では午後まで、北海道では昼ごろまで断続的に大雨となる恐れがある 低い土地の浸水や土砂災害などに厳重な警戒が必要だ 記事を読む