右ハムストリングスの肉離れのため、8月10日に出場選手登録を抹消され、戦列を離れていた岸潤一郎外野手（28）が16日、イースタン・リーグ巨人戦（カーミニーク）に「6番・中堅」でスタメン出場し、フル出場を果たした。9月14日の3軍・鷺宮製作所戦で実戦復帰し、2打席に立ったのに続き、この日が復帰後2試合目の出場。4打席で無安打に終わったが、7回先頭で迎えた3打席目に四球、8回には1死一、三塁から死球で出塁した。約1