長崎県が16日に発表した県内の基準地価（1平方メートル当たり、7月1日現在）は、県全体の平均変動率が前年比0・1％（前年は0・0％）となり、1997年以来、28年ぶりにプラスに転じた。西九州新幹線沿線の諫早市や大村市では、利便性の高さや開発促進への期待感から住宅地、商業地ともに上昇幅が拡大した。一方、人口減少が進む離島や半島部では需要が落ち込み、「二極化」が進んでいる。■商業地商業地の県全体の平均価格は、10