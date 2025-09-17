大分県が16日公表した県内の基準地価（7月1日時点、303地点）で、県全体の住宅地の平均変動率は前年比プラス1・2％と4年連続の上昇となった。大分市と周辺自治体で需要が好調なため。商業地の平均変動率も0・7％増と2年連続で上昇。日田市は、前年の横ばい（0・0％）からプラス0・2％に転じた。インバウンド（訪日客）などで盛況な、豆田町の観光がけん引した。（中野剛史）県によると、変動率がプラスになったのは118地点（