熊本県が16日公表した県内の基準地価（7月1日時点、1平方メートル当たり）によると、菊陽町の半導体大手、台湾積体電路製造（TSMC）など半導体産業の集積に伴う地価上昇は依然続いているものの、上昇幅に縮小傾向が見られた。県内453地点の平均変動率は1・7％増で前年より0・1ポイントマイナスとなり、4年ぶりに縮んだ。地価上昇をけん引してきた同町と近隣の合志市、大津町の住宅地、商業地、工業地の全用途で上昇幅が縮小した