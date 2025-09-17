自宅でも移動中でも、ちょっと時間があればスマートフォンを扱う。そんな日常を見直すきっかけにできないか。愛知県豊明市は全ての市民を対象に、スマホ、タブレット端末、ゲーム機器などを使い過ぎないように促す条例案を市議会に提出した。適正な使用時間は一日の余暇の2時間以内とする目安を示した。施行すれば全国初の条例になるとみられる。条例案の反響は全国に広がっている。市役所には批判的な意見が多く届いてい