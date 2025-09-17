日米共同訓練が報道公開された15日、陸上自衛隊日出生台演習場のゲート前では複数の市民団体のメンバー約100人が集まり、訓練反対のシュプレヒコールを上げた。大分県内をはじめ九州内外から参加。「自衛隊に戦争をさせるな」などと書かれた横断幕をゲート前に広げ、歌やスピーチで反対の意志を示した。陸自が進める湯布院駐屯地への新型長射程ミサイル配備や、大分市での弾薬庫建設などの動きに対して「住民を戦争に巻き込む