熊本県議会は16日、9月定例会を開会し、総額49億3200万円を増額する本年度一般会計補正予算案など57議案を上程した。8月の大雨被害については、被災者の救済や道路の応急復旧などの事業費85億8千万円の8月補正予算を、木村敬知事が専決処分したことが報告された。木村知事は提案理由の説明で「被災者の一日も早い生活再建、インフラの復旧に向け、過去の災害対応の経験を生かしながら全力を尽くす」と強調。追加の補正予算案