自民党長崎県連は16日、次期衆院選で、長崎1区の公認候補予定者となる同区支部長に、県議の浅田真澄美氏（59）を選任するよう党本部に上申した。15日の県連常任総務会で、支部長選任を全会一致で承認した。浅田氏は議員辞職の時期について、県議団と協議して決めるという。（一ノ宮史成）