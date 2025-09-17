長崎県対馬市厳原町の陸上自衛隊対馬駐屯地は15日、創立45周年の記念行事として、陸海空の各自衛隊による合同パレードを市街地で行った。同駐屯地をはじめ、市内の海上自衛隊対馬防備隊（美津島町竹敷）、航空自衛隊第19警戒隊（上対馬町海栗島）などから隊員約130人が参加した。陸自福岡駐屯地の第4音楽隊による演奏の中、隊員たちは16式機動戦闘車など車両25台とともに厳原町中心部を約300メートルにわたって行進した。陸自